Площадку переговоров Путина и Токаева в Астане патрулируют Tesla Cybertruck
10:09 28.05.2026
Площадку переговоров Путина и Токаева в Астане патрулируют Tesla Cybertruck

Tesla Cybertruck обеспечивают безопасность у Дворца независимости в Астане

  • Патрульные автомобили Tesla Cybertruck из подразделения Государственной службы охраны Казахстана обеспечивают безопасность у Дворца независимости в Астане во время визита президента Владимира Путина.
  • В обеспечении безопасности задействована Tesla Cybertruck белого цвета с символикой МЧС Казахстана.
  • Владимир Путин находится в Казахстане с государственным визитом для обсуждения ключевых аспектов дальнейшего развития российско-казахстанского сотрудничества и актуальных региональных и международных вопросов.
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Патрульные автомобили Tesla Cybertruck из подразделения Государственной службы охраны Казахстана обеспечивают безопасность у Дворца независимости в Астане во время визита президента РФ Владимира Путина, передает корреспондент РИА Новости.
Сотрудники службы патрулируют территорию Дворца независимости на Tesla Cybertruck черного цвета со спецсигналами. Кроме того, в обеспечении безопасности была задействована Tesla Cybertruck белого цвета с символикой МЧС Казахстана.
Путин находится в Казахстане с государственным визитом. В четверг утром состоялась церемония официальной встречи, затем лидеры проведут переговоры. Ожидается, что будут обсуждены ключевые аспекты дальнейшего развития российско-казахстанского сотрудничества в политической, торгово-экономической, военно-технической, культурно-гуманитарной и других областях.
Кроме того, лидеры обменяются мнениями и по наиболее актуальным региональным и международным сюжетам, перспективам взаимодействия в рамках многосторонних организаций.
В миреКазахстанВладимир ПутинМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Визит Путина в Казахстан — 2026Астана
 
 
