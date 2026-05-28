Рейтинг@Mail.ru
В Швеции заявили, что возвращение России в хоккее вызовет шок - РИА Новости Спорт, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
16:05 28.05.2026
В Швеции заявили, что возвращение России в хоккее вызовет шок

Сван: возвращение российских хоккеистов вызовет шок в зимних видах спорта

© РИА Новости / Владимир Баранов | Перейти в медиабанкСборная России в матче с Канадой на Олимпиаде-2010
Сборная России в матче с Канадой на Олимпиаде-2010 - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Владимир Баранов
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шведский спортивный журналист Людвиг Сван заявил, что возможное возвращение сборной России в международный хоккей вызовет шок во всех зимних видах спорта.
  • Дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27.
  • Людвиг Сван считает, что другие спортивные федерации могут последовать примеру IIHF и рассмотреть вопрос о возвращении российских спортсменов на международные соревнования.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Шведский спортивный журналист Людвиг Сван заявил РИА Новости, что возможное возвращение сборной России в международный хоккей вызовет шок во всех зимних видах спорта, и другие федерации могут последовать примеру Международной федерации хоккея (IIHF), поскольку шаг до полноценного допуска очень близок.
В четверг министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27. После данного решения IIHF должна собрать руководящий орган и принять решение относительно допуска России на международную арену.
"Я не слышал об этом раньше. Если IIHF вернет Россию в международный хоккей - это вызовет шок во всех зимних видах спорта. И у нас начнутся новые обсуждения. Возможно, другие виды спорта последуют примеру IIHF. FIS уже допустила некоторых российских спортсменов, и я ожидаю, что они продолжат предоставлять атлетам нейтральный статус. Шаг до того, чтобы просто позволить России снова соревноваться, как раньше, не так уж велик. Это может случиться", - сказал Сван.
Александр Овечкин в составе сборной России по хоккею - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Бан России признали незаконным: Овечкин и сборная вернутся на турниры?
Вчера, 12:10
 
ХоккейМеждународная федерация хоккея (IIHF)Олимпийский комитет России (ОКР)Михаил ДегтяревРоссияШвеция
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    29.05 12:00
    Н. Боржеш
    А. Рублев
  • Теннис
    29.05 14:30
    М. Андреева
    М. Боузкова
  • Теннис
    29.05 15:30
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
  • Теннис
    29.05 16:30
    Ж. Фонсека
    Н. Джокович
  • Теннис
    29.05 17:00
    К. Рууд
    Т. Пол
  • Теннис
    29.05 21:15
    К. Гали
    А. Зверев
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала