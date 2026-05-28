В Швеции заявили, что возвращение России в хоккее вызовет шок

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 мая - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Шведский спортивный журналист Людвиг Сван заявил РИА Новости, что возможное возвращение сборной России в международный хоккей вызовет шок во всех зимних видах спорта, и другие федерации могут последовать примеру Международной федерации хоккея (IIHF), поскольку шаг до полноценного допуска очень близок.
В четверг министр спорта России и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27. После данного решения IIHF должна собрать руководящий орган и принять решение относительно допуска России на международную арену.
"Я не слышал об этом раньше. Если IIHF вернет Россию в международный хоккей - это вызовет шок во всех зимних видах спорта. И у нас начнутся новые обсуждения. Возможно, другие виды спорта последуют примеру IIHF. FIS уже допустила некоторых российских спортсменов, и я ожидаю, что они продолжат предоставлять атлетам нейтральный статус. Шаг до того, чтобы просто позволить России снова соревноваться, как раньше, не так уж велик. Это может случиться", - сказал Сван.