Рейтинг@Mail.ru
Небензя назвал удар Киева по Старобельску жестоким террористическим актом - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:21 28.05.2026 (обновлено: 23:26 28.05.2026)
Небензя назвал удар Киева по Старобельску жестоким террористическим актом

Небензя: удар по Старобельску стал жестоким террористическим актом

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМесто удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР
Место удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Место удара ВСУ по колледжу в Старобельске в ЛНР
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский постпред при ООН Василий Небензя назвал удар по Старобельску террористическим актом.
ООН, 28 мая - РИА Новости. Как бы ни пытался оправдываться Киев, удар по Старобельску является террористическим актом, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
"Как бы ни пытался оправдываться Киев, как бы ни старались так называемые ведущие западные СМИ закрывать глаза на произошедшее, то, что случилось ночь 22 мая, это циничный террористический акт", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.
Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске, ЛНР - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Небензя сравнил теракт в Старобельске с жестокостью нацистов
Вчера, 23:23
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевСтаробельскУдар ВСУ по колледжу в СтаробельскеВасилий НебензяЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникООНСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала