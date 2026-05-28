Небензя назвал удар Киева по Старобельску жестоким террористическим актом

ООН, 28 мая - РИА Новости. Как бы ни пытался оправдываться Киев, удар по Старобельску является террористическим актом, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.
"Как бы ни пытался оправдываться Киев, как бы ни старались так называемые ведущие западные СМИ закрывать глаза на произошедшее, то, что случилось ночь 22 мая, это циничный террористический акт", - сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По информации СК, ночью ВСУ нанесли удар с помощью четырех БПЛА самолетного типа. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали 44.
В понедельник МИД России заявил, что атака ВСУ на колледж в Старобельске переполнила чашу терпения, в связи с чем ВС РФ приступают к нанесению системных ударов по предприятиям украинского ВПК, а также центрам принятия решений и командным пунктам в Киеве. Министерство рекомендовало иностранным гражданам, включая персонал дипмиссий, покинуть Киев как можно скорее.