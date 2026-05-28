В США экс-чемпиона мира по боксу объявили в розыск

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) во втором полулегком весе Джервонта Дэвис объявлен в розыск в штате Мэриленд (США) за предполагаемое нарушение условий испытательного срока после ареста в Майами по делу о домашнем насилии в отношении бывшей девушки, сообщает ESPN со ссылкой на правоохранительные органы.
Согласно базе данных суда города Балтимор, ордер на арест американца остается активным с 24 апреля. Ранее суд уже отзывал аналогичный ордер после заверений стороны защиты о готовности спортсмена сотрудничать с полицией, однако новое ходатайство адвокатов было отклонено 22 мая. Подчеркивается, что в случае ареста Дэвис будет содержаться под стражей без права на внесение залога.
Ранее СМИ сообщали о том, что инцидент произошел 27 октября в стрип-клубе, где девушка работает официанткой. Как указала девушка в иске, Дэвис, с которым она тайно встречалась около пяти месяцев, ворвался в ее рабочее помещение, применил к ней физическую силу, а затем насильно вывел ее через служебные помещения на парковку, где продолжил избиение. Адвокаты потерпевшей потребовали взыскать с Дэвиса значительную сумму в качестве компенсации морального и физического ущерба. 13 января стало известно, что полиция Майами получила ордер на арест боксера. Спустя 16 дней Дэвис был задержан, но вышел на свободу под залог в размере 16 тысяч долларов.
Дэвису 31 год. Он одержал 30 побед (28 - нокаутом) на профессиональном ринге, один поединок завершился вничью.