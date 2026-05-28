В США экс-чемпиона мира по боксу объявили в розыск

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) во втором полулегком весе Джервонта Дэвис объявлен в розыск в штате Мэриленд (США) за предполагаемое нарушение условий испытательного срока после ареста в Майами по делу о домашнем насилии в отношении бывшей девушки, сообщает ESPN со ссылкой на правоохранительные органы.