17:08 28.05.2026 (обновлено: 17:56 28.05.2026)
Валиева и Трусова не вошли в основной состав сборной, сообщил источник

Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Камила Валиева и Александра Трусова не вошли в предварительный основной состав сборной России, но могут быть утверждены в ее резерве.
  • Валиева и Трусова возобновили спортивную карьеру после перерыва, но не соответствовали критериям для попадания в предварительный основной состав сборной из-за отсутствия соревнований в последние сезоны.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости, Влад Жуков. Фигуристки Камила Валиева и Александра Игнатова (Трусова) не вошли в предварительный основной состав сборной России, но могут быть утверждены в ее резерве, сообщили РИА Новости несколько источников, близких к ситуации.
Ранее 20-летняя Валиева и 21-летняя Трусова объявили о возобновлении спортивной карьеры после перерыва.
"Так как спортсменки не соревновались в последние сезоны, они на данный момент не соответствовали критериям для попадания в предварительный основной состав, - сообщил один из собеседников агентства. - При этом допустимо их включение в резерв".
Предварительные списки сборной были составлены на заседании исполкома Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) в мае, после чего они должны пройти процедуру утверждения в министерстве спорта РФ.
Фигурное катаниеСпортКамила ВалиеваАлександра Игнатова (Трусова)Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР)
 
