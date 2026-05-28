Валиева и Трусова не вошли в основной состав сборной, сообщил источник

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости, Влад Жуков. Фигуристки Камила Валиева и Александра Игнатова (Трусова) не вошли в предварительный основной состав сборной России, но могут быть утверждены в ее резерве, сообщили РИА Новости несколько источников, близких к ситуации.

"Так как спортсменки не соревновались в последние сезоны, они на данный момент не соответствовали критериям для попадания в предварительный основной состав, - сообщил один из собеседников агентства. - При этом допустимо их включение в резерв".