Токаев поддержал работу проекта "Сириус" в Казахстане

АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что поддерживает работу проекта "Сириус" в республике, и отметил, что считает его полезным для подготовки кадров будущего.
"Особо хотел отметить проект "Сириус" в Казахстане: я лично поддерживаю, поскольку что считаю, что он очень полезен для подготовки кадров будущего, если так можно выразиться", - сказал Токаев в ходе российско-казахстанских переговоров.
"Полагаю, что пойдем и дальше с точки зрения географии и повышения качества данного образования", - добавил президент Казахстана.
Президент России Владимир Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. Главу российского государства в Астане сопровождает делегация из более чем 30 человек, в том числе вице-премьер Алексей Оверчук, а также девять федеральных министров. Президент РФ также примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета в Астане.