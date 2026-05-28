Синнер назвал главную причину сенсационного вылета с "Ролан Гаррос"
18:38 28.05.2026
Синнер назвал главную причину сенсационного вылета с "Ролан Гаррос"

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Янник Синнер выбыл во втором круге Открытого чемпионата Франции по теннису, проиграв Хуану Мануэлю Черундоло.
  • Во время матча Синнер испытывал недомогание, головокружение и обратился к арбитру.
  • Синнер заявил, что причиной его плохого состояния стал не жаркий день, а упадок сил и недомогание.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Первая ракетка мира Янник Синнер заявил, что причиной его вылета во втором круге Открытого чемпионата Франции по теннису стала не жара, а недомогание.
В четверг Синнер не смог выйти в третий раунд турнира, который проходит на грунтовых кортах в Париже, уступив аргентинцу Хуану Мануэлю Черундоло (56-я ракетка мира) со счетом 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6. Спортсмены провели на корте 3 часа 36 минут. В третьем сете итальянец вел 5:1, однако позже проиграл три гейма подряд, обратился к арбитру, сказав, что испытывает головокружение и хочет вызвать рвоту, и покинул корт. Теннисист вернулся спустя пять минут, но проиграл свою подачу и впоследствии сет. Температура в Париже превышала 30 градусов.
Как сообщает в соцсети Х журналист Бен Ротенберг, на пресс-конференции Синнер заявил, что проснулся в четверг, чувствуя себя неважно, и больше всего его беспокоил упадок сил, чем полуденная жара.
"Было тепло, но нормально. Я не умирал от жары. Теперь мне действительно нужен отдых", - сказал теннисист.
