Синнер назвал главную причину сенсационного вылета с "Ролан Гаррос"

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Первая ракетка мира Янник Синнер заявил, что причиной его вылета во втором круге Открытого чемпионата Франции по теннису стала не жара, а недомогание.

Как сообщает в соцсети Х журналист Бен Ротенберг, на пресс-конференции Синнер заявил, что проснулся в четверг, чувствуя себя неважно, и больше всего его беспокоил упадок сил, чем полуденная жара.