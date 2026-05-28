16:50 28.05.2026 (обновлено: 17:29 28.05.2026)
Синнер сенсационно вылетел с "Ролан Гаррос" во втором круге

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Янник Синнер, первая ракетка мира, не смог выйти в третий раунд Открытого чемпионата Франции по теннису, проиграв Хуану Мануэлю Черундоло из Аргентины.
  • Во время матча Синнер испытывал недомогание, включая головокружение, что повлияло на его игру.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Первая ракетка мира Янник Синнер не смог выйти в третий раунд Открытого чемпионата Франции по теннису, который проходит на грунтовых кортах в Париже.
В матче второго раунда Синнер, посеянный на турнире под первым номером, уступил аргентинцу Хуану Мануэлю Черундоло (56-я ракетка мира) со счетом 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6. Спортсмены провели на корте 3 часа 36 минут.
28 мая 2026 • начало в 13:10
Янник Синнер
2 : 3
6:3
6:2
5:7
1:6
1:6
Хуан Мануэль Черундоло
В третьем сете итальянец вел 5:1, однако позже проиграл три гейма подряд и, подавая на матч, почувствовал недомогание при счете 0:40. Он обратился к арбитру, сказав, что испытывает головокружение и хочет вызвать рвоту, и покинул корт. Теннисист вернулся спустя пять минут, но проиграл свою подачу и впоследствии сет. Температура в Париже превышает 30 градусов. Синнер выступал в первом запуске на корте имени Филиппа Шатрие, игра началась в 13:00 мск.
В третьем раунде второго в сезоне турнира Большого шлема Черундоло сыграет против победителя встречи Мартин Ландалусе (Испания) - Вит Копршива (Чехия). 24-летний аргентинец впервые в карьере вышел в третий круг турнира Большого шлема. В 2025 году он впервые попал в основную сетку "Ролан Гаррос" и дошел до второго раунда.
Синнеру 24 года. В прошлом году он дошел до финала турнира, где в пяти сетах проиграл испанцу Карлосу Алькарасу. "Ролан Гаррос" - единственный турнир Большого шлема, который не выигрывал Синнер за свою карьеру. Всего на его счету 29 титулов под эгидой АТР, четыре из которых взяты на турнирах Большого шлема.
В другом матче американец Лернер Тьен (18-й сеяный) одержал победу над аргентинцем Факундо Диасом Акостой - 7:5, 4:6, 3:6, 7:6 (7:4), 6:3.
