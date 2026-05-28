Шуваев обсудил с Лут поддержку белгородской агропромышленности
21:56 28.05.2026
Шуваев обсудил с Лут поддержку белгородской агропромышленности

Александр Шуваев
Александр Шуваев. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 28 мая – РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев обсудил с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут развитие агропромышленного комплекса региона, меры поддержки сельскохозяйственных предприятий в приграничье и дальнейшие планы в отрасли, сообщила пресс-служба правительства региона.
Шуваев доложил главе Минсельхоза России о ходе посевной кампании. Полевые работы в регионе проходят в соответствии с утвержденным графиком. Всего планируется засеять 1,3 миллиона гектаров, что соответствует уровню предыдущего года. Несмотря на оперативную обстановку, по всем ключевым сельскохозяйственным культурам фиксируется устойчивый рост.
"Одна из наших задач — нарастить долю отечественных семян, особенно подсолнечника, кукурузы и сахарной свеклы. Сейчас уровень самообеспеченности — более 66%", — отметил врио губернатора Белгородской области, отметив, что по объемам экспорта Белгородская область занимает третье место среди регионов Центрального федерального округа.
В ходе рабочей встречи был рассмотрен план мероприятий по расширению ассортимента экспортируемой продукции и географии поставок.
Также Шуваев и Лут обсудили реализацию программы комплексного развития сельских территорий. В 2026 году на мероприятия программы регион получил порядка 700 миллионов рублей. Всего же за последние шесть лет на поддержку инфраструктуры сельских территорий в Белгородской области направили порядка 2,5 миллиардов рублей.
Отдельным пунктом повестки стала подготовка кадров для отрасли АПК. Шуваев проинформировал министра о том, что в регионе на базе образовательных учреждений созданы и успешно функционируют уже 16 агротехнологических классов. Подводя итоги рабочей встречи, врио губернатора подчеркнул, что сфера агропромышленного комплекса Белгородской области работает стабильно, ключевые показатели сохраняются на достигнутом уровне.
"Поддержка федерального центра у нас есть и будет продолжена. Задача, которую ставит наш президент Владимир Владимирович Путин, — обеспечить продовольственную безопасность страны — успешно выполняется", — подчеркнул Шуваев.
 
