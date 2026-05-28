Олимпийский чемпион Сергей Широков объявил о завершении карьеры хоккеиста - РИА Новости Спорт, 28.05.2026
21:10 28.05.2026 (обновлено: 21:44 28.05.2026)
Олимпийский чемпион Сергей Широков объявил о завершении карьеры хоккеиста

Обладатель Кубка Гагарина Сергей Широков объявил о завершении карьеры

  • Олимпийский чемпион 2018 года, обладатель Кубка Гагарина Сергей Широков объявил о завершении карьеры в 40 лет.
  • На церемонии закрытия сезона КХЛ Широков получил приз имени Сергея Гимаева за верность хоккею.
БАРВИХА (Московская область), 28 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Олимпийский чемпион 2018 года, обладатель Кубка Гагарина Сергей Широков объявил о завершении карьеры в 40 лет.
В четверг на церемонии закрытия сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Широков получил приз имени Сергея Гимаева за верность хоккею.
"Я принял решение о завершении профессиональной спортивной карьеры", - сказал Широков со сцены.
Последним клубом Широкова стала "Сибирь", за которую он играл с 2024 года. Также он выступал за столичные ЦСКА, "Спартак", омский "Авангард", петербургский СКА, с которым в 2017 году стал обладателем Кубка Гагарина, и екатеринбургский "Автомобилист". Всего в КХЛ он провел 937 матчей и набрал 576 (251+325) очков. Также Широков сыграл 8 матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Ванкувер Кэнакс".
В составе сборной России Широков стал олимпийским чемпионом Пхенчхана в 2018 году и двукратным чемпионом мира.
