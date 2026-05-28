Олимпийский чемпион Сергей Широков объявил о завершении карьеры хоккеиста

Последним клубом Широкова стала "Сибирь", за которую он играл с 2024 года. Также он выступал за столичные ЦСКА, "Спартак", омский "Авангард", петербургский СКА, с которым в 2017 году стал обладателем Кубка Гагарина, и екатеринбургский "Автомобилист". Всего в КХЛ он провел 937 матчей и набрал 576 (251+325) очков. Также Широков сыграл 8 матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Ванкувер Кэнакс".