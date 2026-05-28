"Северсталь" продлила контракт с канадским защитником Грегуаром - РИА Новости Спорт, 28.05.2026
13:47 28.05.2026 (обновлено: 14:17 28.05.2026)
"Северсталь" продлила контракт с канадским защитником Грегуаром

ХК "Северсталь" продлил контракт с канадским защитником Грегуаром

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Череповецкая «Северсталь» продлила контракт с канадским защитником Томасом Грегуаром.
  • Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Череповецкая "Северсталь" продлила контракт с канадским защитником Томасом Грегуаром, сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2026/27.
Грегуару 27 лет. Он перешел в "Северсталь" в июне 2025 года. Канадец провел за клуб 65 матчей с учетом плей-офф и набрал 21 (4 гола + 17 передач) очко. Ранее защитник выступал в составе "Шербрук Финикс" в Главной юниорской хоккейной лиге Квебека (QMJHL), "Сан-Хосе Барракуда" в Американской хоккейной лиге (АХЛ), а также в чемпионатах Финляндии, Швеции и Швейцарии.
