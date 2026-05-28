04:06 28.05.2026
Археолог Бутягин планирует издать сборник рассказов о своей жизни в тюрьме

Александр Бутягин. Архивное фото
  • Российский археолог Александр Бутягин, освобожденный из польской тюрьмы, планирует издать сборник со стихами и рассказами о тюремной жизни.
  • Бутягин рассказал, что в заключении исписал порядка 250 листов бумаги, работая над разными произведениями.
  • Завершить работу над сборником реально во второй половине 2026 года, но ученого отрывает от нее подготовка экспедиций.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Освобожденный из польской тюрьмы российский археолог Александр Бутягин рассказал РИА Новости, что намерен издать сборник со стихами и рассказами о тюремной жизни и планирует завершить работу над ним ориентировочно во второй половине 2026 года.
Ранее Бутягин рассказал, что в заключении исписал порядка 250 листов бумаги, работая над стихотворениями, рассказами и научно-популярной литературой.
"Я еще написал кучу заметок о тюрьме. У меня будет дневник - этот дневник не имеет смысла издавать, он сухой такой, для памяти. А вот есть заметки по поводу каких-то особенностей тюремной жизни. У меня есть идея замешать их со стихами и рассказами, чтобы человеку не было скучно только о тюрьме читать - и вот какой-то такой тюремный сборник издать", - рассказал агентству Бутягин.
По его словам, пока этот труд в стадии рукописи, но завершить его реально во второй половине 2026 года.
"Я думаю, что реально это все где-нибудь ко второй половине (2026 - ред.) года, потому что сейчас надо еще готовить экспедиции, это тоже меня отрывает, куча работы", - пояснил ученый.
Бутягин добавил, что, помимо этого сборника, у него есть идея для одной художественной книги, а также пары научно-популярных и одной научной.
Российский ученый, представитель музея Эрмитаж Бутягин был задержан в начале декабря 2025 года в Польше по запросу Украины за проведение якобы незаконных археологических поисков в Крыму. В марте варшавский окружной суд огласил решение о юридической допустимости его экстрадиции. В конце апреля россиянин был освобожден из польской тюрьмы в результате обмена заключенными между Польшей и Белоруссией. Бутягин вернулся в Петербург ранним утром 1 мая.
