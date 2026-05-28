Гимнастка Савинова завоевала серебро чемпионата Европы среди юниоров

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянка Ксения Савинова завоевала серебро в упражнении с обручем среди юниоров на чемпионате Европы по художественной гимнастике.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россиянка Ксения Савинова завоевала серебро в упражнении с обручем среди юниоров на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в болгарской Варне.
Чемпионат Европы проходит с 27 по 31 мая, российские спортсмены участвуют с флагом и гимном. Ранее Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз (European Gymnastics).