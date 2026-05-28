Гимнастка Савинова завоевала серебро чемпионата Европы среди юниоров - РИА Новости Спорт, 28.05.2026
23:12 28.05.2026 (обновлено: 23:26 28.05.2026)
Гимнастка Савинова завоевала серебро чемпионата Европы среди юниоров

Савинова завоевала серебро в упражнении с обручем среди юниоров на ЧЕ

  • Россиянка Ксения Савинова завоевала серебро в упражнении с обручем среди юниоров на чемпионате Европы по художественной гимнастике.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Россиянка Ксения Савинова завоевала серебро в упражнении с обручем среди юниоров на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в болгарской Варне.
Россиянка набрала 26,350 балла. Первое место заняла представительница Болгарии Сияна Алекова (27,100), третьей стала Флавия Кассано (25,800).
Чемпионат Европы проходит с 27 по 31 мая, российские спортсмены участвуют с флагом и гимном. Ранее Исполком Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) 17 мая принял решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям с флагом и гимном страны. Аналогичное решение 24 мая принял Европейский гимнастический союз (European Gymnastics).
