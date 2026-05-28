Россия и Казахстан будут вместе работать над смягчением последствий санкций

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. РФ и Казахстан намерены координировать действия по смягчению и нивелированию негативных последствий односторонних экономических санкций, следует из совместного заявления двух стран.
Совместное заявление президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана опубликовано на сайте Кремля.
"Намерены и далее координировать действия по смягчению и нивелированию негативных последствий односторонних экономических санкций", - говорится в документе.