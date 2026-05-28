Рейтинг@Mail.ru
Ротенберг высказался о последнем решении IIHF по России - РИА Новости Спорт, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
22:35 28.05.2026
Ротенберг высказался о последнем решении IIHF по России

Ротенберг назвал шагом вперед последнее решение IIHF по России

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. Матч СКА - "Спартак"
Хоккей. КХЛ. Матч СКА - Спартак - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дисциплинарный комитет IIHF аннулировал решение совета IIHF о недопуске российских сборных к международным соревнованиям в сезоне 2026/27.
  • Теперь IIHF должна собрать руководящий орган и рассмотреть вопрос допуска России на международную арену.
  • Роман Ротенберг отметил, что юристы проделали большой объем работы для достижения этого результата.
БАРВИХА (Московская область), 28 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг в разговоре с РИА Новости, комментируя решение дисциплинарного комитета Международной федерации хоккея (IIHF) аннулировать вердикт совета IIHF не допускать российские национальные сборные до участия в международных турнирах, заявил, что юристы проделали большой объем работы.
В четверг министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27. Теперь IIHF должна собрать руководящий орган и рассмотреть вопрос допуска России на международную арену.
«
"Юристы проделали огромный объем кропотливой работы, за что им большая благодарность. Федерация хоккея России, министерство спорта России, Олимпийский комитет России и администрация президента страны - все провели большую работу. Работа ведется ежедневно, со всеми имеется диалог, мы сделали шаг вперед. Дальше надо работать над тем, чтобы официально объявили о нашем возвращении на международную арену. Что касается противоречий между дисциплинарным комитетом IIHF и советом IIHF, то в рамках правого поля такие вещи абсолютно понятны. В принципе, ничего нового не произошло. Такие моменты происходят исторически, это не прецедент", - сказал Ротенберг.
Ранее Федерация хоккея Белоруссии сообщила, что IIHF приняла решение о допуске белорусских юниорских и женских сборных к участию в чемпионатах мира в сезоне-2026/27.
Президент КХЛ Алексей Морозов - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Глава КХЛ о решении IIHF по России: рады, что дело сдвинулось
Вчера, 18:56
 
ХоккейСпортРоман РотенбергМеждународная федерация хоккея (IIHF)Федерация хоккея России (ФХР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    29.05 12:00
    Н. Боржеш
    А. Рублев
  • Теннис
    29.05 14:30
    М. Андреева
    М. Боузкова
  • Теннис
    29.05 15:30
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
  • Теннис
    29.05 16:30
    Ж. Фонсека
    Н. Джокович
  • Теннис
    29.05 17:00
    К. Рууд
    Т. Пол
  • Теннис
    29.05 21:15
    К. Гали
    А. Зверев
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала