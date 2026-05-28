Ротенберг высказался о последнем решении IIHF по России

- Дисциплинарный комитет IIHF аннулировал решение совета IIHF о недопуске российских сборных к международным соревнованиям в сезоне 2026/27.
- Теперь IIHF должна собрать руководящий орган и рассмотреть вопрос допуска России на международную арену.
- Роман Ротенберг отметил, что юристы проделали большой объем работы для достижения этого результата.
БАРВИХА (Московская область), 28 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг в разговоре с РИА Новости, комментируя решение дисциплинарного комитета Международной федерации хоккея (IIHF) аннулировать вердикт совета IIHF не допускать российские национальные сборные до участия в международных турнирах, заявил, что юристы проделали большой объем работы.
В четверг министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27. Теперь IIHF должна собрать руководящий орган и рассмотреть вопрос допуска России на международную арену.
"Юристы проделали огромный объем кропотливой работы, за что им большая благодарность. Федерация хоккея России, министерство спорта России, Олимпийский комитет России и администрация президента страны - все провели большую работу. Работа ведется ежедневно, со всеми имеется диалог, мы сделали шаг вперед. Дальше надо работать над тем, чтобы официально объявили о нашем возвращении на международную арену. Что касается противоречий между дисциплинарным комитетом IIHF и советом IIHF, то в рамках правого поля такие вещи абсолютно понятны. В принципе, ничего нового не произошло. Такие моменты происходят исторически, это не прецедент", - сказал Ротенберг.
Ранее Федерация хоккея Белоруссии сообщила, что IIHF приняла решение о допуске белорусских юниорских и женских сборных к участию в чемпионатах мира в сезоне-2026/27.