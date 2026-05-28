Сборная России проиграла египтянам в товарищеском матче - РИА Новости Спорт, 29.05.2026
23:01 28.05.2026 (обновлено: 09:25 29.05.2026)
Сборная России проиграла египтянам в товарищеском матче

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Футбол. Товарищеский матч Египет - Россия
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сборная России по футболу проиграла национальной команде Египта в товарищеском матче в Каире со счетом 1:0.
  • На матче присутствовало более 2 тысяч российских болельщиков, что телеграм-канал РФС назвал самым массовым выездным сектором на сборной в этом десятилетии.
КАИР, 28 мая - РИА Новости. Сборная России по футболу проиграла национальной команде Египта в товарищеском матче в Каире.
Встреча, которая прошла в четверг в Каире, завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Гол на 65-й минуте забил Мостафа Абдельрауф. Капитан сборной Египта Мохамед Салах не был включен в заявку на эту встречу.
Товарищеские матчи
28 мая 2026 • начало в 21:00
Завершен
Египет
1 : 0
Россия
65‎’‎ • Mostafa Ziko
(Mohamed Hany)
На матче присутствовало более 2 тысяч российских болельщиков. Как отметил телеграм-канал РФС, "это самый массовый выездной сектор на сборной в этом десятилетии".
В рейтинге Международной федерации футбола египтяне занимают 29-е место, сборная России располагается на 36-й строчке.
Сборная Египта примет участие в чемпионате мира по футболу, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Команда вошла в группу G, где сыграет против сборных Бельгии, Ирана и Новой Зеландии.
Сборная России проведет еще две товарищеские игры. 5 и 9 июня национальная команда в Волгограде и Калининграде встретится со сборными Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго.
