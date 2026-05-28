Сборная России проиграла египтянам в товарищеском матче

КАИР, 28 мая - РИА Новости. Сборная России по футболу проиграла национальной команде Египта в товарищеском матче в Каире.

Встреча, которая прошла в четверг в Каире, завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0. Гол на 65-й минуте забил Мостафа Абдельрауф. Капитан сборной Египта Мохамед Салах не был включен в заявку на эту встречу.

На матче присутствовало более 2 тысяч российских болельщиков. Как отметил телеграм-канал РФС, "это самый массовый выездной сектор на сборной в этом десятилетии".

В рейтинге Международной федерации футбола египтяне занимают 29-е место, сборная России располагается на 36-й строчке.

Сборная Египта примет участие в чемпионате мира по футболу, который пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. Команда вошла в группу G, где сыграет против сборных Бельгии, Ирана и Новой Зеландии.