Краткий пересказ от РИА ИИ Москва приветствует стремление Вашингтона содействовать распространению правды о событиях Второй мировой войны, заявила Захарова.

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Россия приветствует стремление США содействовать распространению правды о событиях Второй мировой войны, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

США Посол РФ Александр Дарчиев 15 мая передал совместной Российско-американской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести капсулу с грунтом и водой со дна пролива Лаперуза, где находится американская подводная лодка "Ваху" времен Второй мировой войны.

"Мы приветствуем стремление американской стороны содействовать распространению правды о событиях тех лет в противовес поползновениям реваншистов по переписыванию истории", - сказала она журналистам.

Она напомнила, что в мае 2024 года их представители провели экспедицию на место крушения подводной лодки. На глубине 60 метров у борта субмарины специалистами с помощью аппарата Тритон была установлена мемориальная доска, на которой выгравированы строки "Корабли, как и люди, тоже нуждаются в славе, уважении и бессмертии. Вечная им память! Но даже у погибших кораблей есть будущее".

"Этот жест, на мой взгляд, является напоминанием о том, что воинская честь и память о павших не имеет ни национальности, ни границ, и не должна стать частью конъюнктуры, и уж тем более манипулирования", - добавила представитель МИД.

По словам Захаровой, выполненные российской компанией макет подлодки, видеоматериалы экспедиции и другие переданные артефакты теперь займут почетное место в Национальном музее ВМС США в Вашингтоне