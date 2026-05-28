Рейтинг@Mail.ru
МИД приветствовал содействие США распространению правды о Второй мировой - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:58 28.05.2026
МИД приветствовал содействие США распространению правды о Второй мировой

МИД: Россия приветствует содействие США распространению правды о Второй мировой

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва приветствует стремление Вашингтона содействовать распространению правды о событиях Второй мировой войны, заявила Захарова.
  • Посол Александр Дарчиев 15 мая передал совместной Российско-американской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести капсулу с грунтом и водой со дна пролива Лаперуза, где находится американская подводная лодка "Ваху" времен Второй мировой войны.
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Россия приветствует стремление США содействовать распространению правды о событиях Второй мировой войны, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Посол РФ в США Александр Дарчиев 15 мая передал совместной Российско-американской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести капсулу с грунтом и водой со дна пролива Лаперуза, где находится американская подводная лодка "Ваху" времен Второй мировой войны.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в Доме народных собраний в Пекине во время церемонии подписания документов о сотрудничестве - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Си Цзиньпин назвал отрицание итогов Второй мировой войны провокацией
20 мая, 09:57
"Мы приветствуем стремление американской стороны содействовать распространению правды о событиях тех лет в противовес поползновениям реваншистов по переписыванию истории", - сказала она журналистам.
Как рассказала Захарова, церемонии предшествовала кропотливая работа Русского географического общества, российского фонда "Люди моря" и инженерной компании "Фертоинг" из Санкт-Петербурга.
Она напомнила, что в мае 2024 года их представители провели экспедицию на место крушения подводной лодки. На глубине 60 метров у борта субмарины специалистами с помощью аппарата Тритон была установлена мемориальная доска, на которой выгравированы строки "Корабли, как и люди, тоже нуждаются в славе, уважении и бессмертии. Вечная им память! Но даже у погибших кораблей есть будущее".
"Этот жест, на мой взгляд, является напоминанием о том, что воинская честь и память о павших не имеет ни национальности, ни границ, и не должна стать частью конъюнктуры, и уж тем более манипулирования", - добавила представитель МИД.
По словам Захаровой, выполненные российской компанией макет подлодки, видеоматериалы экспедиции и другие переданные артефакты теперь займут почетное место в Национальном музее ВМС США в Вашингтоне.
"Радует, что не только в России, но и в США по-прежнему помнят о нашем союзничестве в борьбе с общим врагом, с нацизмом, в те годы, этой огромной и страшной цене, которую советский народ заплатил за освобождение мира от коричневой чумы - фашизма", - заключила Захарова.
Нюрнбергский процесс, в первом ряду на скамье подсудимых: Герман Геринг, Рудольф Гесс, Иоахим фон Риббентроп - РИА Новости, 1920, 10.05.2026
Сталин лишь догадывался. Какую из главных тайн Второй мировой хранит МИ-6
10 мая, 08:00
 
В миреРоссияСШАСанкт-ПетербургМария ЗахароваАлександр ДарчиевРусское географическое общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала