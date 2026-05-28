Путин выполняет миссию судьбоносного значения для России, заявил Токаев
12:30 28.05.2026 (обновлено: 15:07 28.05.2026)
Путин выполняет миссию судьбоносного значения для России, заявил Токаев

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время беседы с президентом России Владимиром Путиным
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Владимир Путин выполняет судьбоносную миссию для России.
  • По итогам переговоров в Астане Токаев назвал Путина государственным деятелем и политиком мирового масштаба.
АСТАНА, 28 мая — РИА Новости. Владимир Путин выполняет судьбоносную миссию для России, заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
"Вы возглавляете страну в сложнейший период тотальной перестройки современного миропорядка. С честью и достоинством выполняете миссию, имеющую судьбоносное значение для русского народа и российского государства", — сказал он по итогам переговоров в Астане.
Токаев также назвал Путина государственным деятелем и политиком мирового масштаба, который последовательно проводит политику, направленную на укрепление статуса России как великой державы.
"Без прямого участия России ни одна крупная и значимая международная проблема не может и не сможет найти должного решения", — подчеркнул президент Казахстана.
Он добавил, что республика искренне заинтересована в конечном успехе России в развитии экономики и на международной арене.
По словам Токаева, сотрудничество с Москвой приоритетно для Астаны. Работу в этом направлении он назвал святой обязанностью как настоящих, так и будущих руководителей обеих стран.
Путин находится в Казахстане с трехдневным государственным визитом. Сегодня утром состоялись переговоры в узком и расширенном составах, после чего президенты подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов двух стран.
Позже российский лидер примет участие в работе V Евразийского экономического форума, а завтра — в заседании Высшего совета ЕАЭС.
