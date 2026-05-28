Путин рассказал об инвестициях в экономику Казахстана

АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Россия входит в число ведущих инвесторов в экономику Казахстана, заявил президент России Владимир Путин.
Путин в четверг провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. После переговоров лидеры подписали совместное заявление об основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана и сделали заявления для СМИ.
"Россия входит в число ведущих инвесторов в экономику Казахстана. Общий объем российских капиталовложений, тоже об этом упоминалось, приближается к 30 миллиардам долларов", - сказал Путин по итогам российско-казахстанских переговоров.