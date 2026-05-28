10:55 28.05.2026 (обновлено: 11:05 28.05.2026)
Россия удерживает четвертое место в мире по ППС, заявил Путин

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Президент РФ Владимир Путин во время государственного визита в Казахстан
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Россия продолжает удерживать четвертое место в мире по паритету покупательной способности, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг проводят российско-казахстанские переговоры.
"Россия, со своей стороны, продолжает удерживать четвертое место в мире по паритету покупательной способности после Китая. Это уверенно, несмотря на попытки с этим бороться со стороны некоторых наших недоброжелателей. Но поскольку у них у самих не все в порядке, мы удерживаем это четвертое место в мире после Китая, Соединенных Штатов, Индии", - сказал Путин на переговорах.
Российский лидер в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. Президент РФ также примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета в Астане.
