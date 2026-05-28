Российские производители молока и масла обсуждают поставки в Египет

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Российские производители масла и молочной продукции ведут переговоры о поставках в Египет, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ).

Оператор Российского национального павильона в Египте продолжает серию деловых переговоров с российскими компаниями по итогам XVII международного экономического форума "Россия – Исламский мир: КазаньФорум 2026", который прошел в Казани 12–17 мая.

"В рамках форума оператор павильона провел экспертные консультации более чем с 25 российскими компаниями, заинтересованными в выходе на египетский рынок. Участникам представили актуальные данные по ведению бизнеса, требованиям к сертификации продукции, логистическим цепочкам и механизмам поиска надежных партнеров в Египте. Среди участников переговоров – производители шоколада и кондитерских изделий, меда, зернобобовых, чая, напитков, молочной продукции, БАДов и растительных масел", - отмечает РЭЦ.

Ключевым этапом программы стали производственные визиты на ведущие предприятия Татарстана. Оператор павильона посетил "Казанский жировой комбинат", одно из крупнейших масложировых предприятий России. Стороны обсуждают перспективы поставок в Египет рафинированного и нерафинированного подсолнечного масла. Предприятие основано в 1996 году и представляет собой современный комплекс полного цикла, включающий закупку и переработку подсолнечника и рапса, производство масел, а также выпуск соусов, кетчупов и джемов. Продукция комбината сертифицирована и соответствует российским и европейским стандартам. География экспорта компании охватывает более 20 стран.

Также состоялся визит на "Казанский молочный комбинат", входящий в субхолдинг по производству и переработке молока "Милком" (агрохолдинг "Комос Групп"). Египетский делегат ознакомился с производственными линиями, провел дегустацию продукции и обсуждает с представителями холдинга условия выхода на египетский рынок. "Милком" занимает четвертое место среди крупнейших переработчиков молока в России. В 2024 году объем переработки на предприятиях холдинга составил почти 523 тысяч тонн. Под брендами "Село Зеленое", "Топтыжка", "Кезский сырзавод", "Анжелато" (Angelato) и другими выпускается широкий ассортимент цельномолочной, кисломолочной продукции, сыров, творога и десертов, включая линейку "Халяль". Продукция "Комос Групп" поставляется в 74 региона РФ и 11 зарубежных стран.

По итогам визитов стороны продолжат переговоры по согласованию коммерческих условий и логистики поставок. Участие представителя Российского национального павильона в Египте в "КазаньФоруме‑2026" позволило российским производителям получить актуальную аналитику по ближневосточному рынку, установить новые деловые контакты и наметить конкретные шаги по укреплению торгово-экономических связей между Россией и Египтом.

Российский национальный павильон в Египте, реализуемый при поддержке РЭЦ, выступает ключевым элементом инфраструктуры продвижения отечественной продукции за рубежом. При участии профильного оператора площадка обеспечивает экспортерам сопровождение полного цикла: от размещения образцов и консультаций до заключения внешнеторговых контрактов, маркетингового продвижения и интеграции товаров в локальные розничные сети.