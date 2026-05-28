Радулов заявил, что не вернется в сборную России по хоккею

Дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27, теперь вопрос допуска России должен быть рассмотрен руководящим органом IIHF.

БАРВИХА (Московская область), 28 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Двукратный чемпион мира по хоккею Александр Радулов заявил, что не вернется в сборную России в случае ее возвращения на международную арену.

"Здорово! Для нашего хоккея это будет круто. Дай бог. Я в сборной? Какая мне сборная? Я уже все. Есть много классных хоккеистов, которые играют намного сильнее. Удачи им", - сказал 39-летний форвард журналистам.

В мае Радулов второй год подряд стал обладателем Кубка Гагарина в составе ярославского " Локомотива ". На вопрос о том, что команду может возглавить тренер минского " Динамо Дмитрий Квартальнов , Радулов ответил: "Не знаю, когда объявят, будем смотреть, а сейчас дайте насладиться второй победой".