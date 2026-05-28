Радулов заявил, что не вернется в сборную России по хоккею

БАРВИХА (Московская область), 28 мая - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Двукратный чемпион мира по хоккею Александр Радулов заявил, что не вернется в сборную России в случае ее возвращения на международную арену.
В четверг министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев сообщил, что дисциплинарный совет IIHF аннулировал решение совета IIHF о недопуске сборных России к соревнованиям в сезоне-2026/27. Теперь IIHF должна собрать руководящий орган и принять решение относительно допуска России на международную арену. Ранее IIHF допустила белорусские юниорские и женские сборные к участию в чемпионатах мира в сезоне-2026/27.
"Здорово! Для нашего хоккея это будет круто. Дай бог. Я в сборной? Какая мне сборная? Я уже все. Есть много классных хоккеистов, которые играют намного сильнее. Удачи им", - сказал 39-летний форвард журналистам.
В мае Радулов второй год подряд стал обладателем Кубка Гагарина в составе ярославского "Локомотива". На вопрос о том, что команду может возглавить тренер минского "Динамо" Дмитрий Квартальнов, Радулов ответил: "Не знаю, когда объявят, будем смотреть, а сейчас дайте насладиться второй победой".
Также Радулов выразил уверенность, что у 24-летнего форварда Максима Березкина все будет хорошо, если он решит продолжить карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Эдмонтон Ойлерз": "Главное без травм и чтобы верил в себя. Все у него будет хорошо".
Радулов в составе сборной России стал чемпионом мира в 2008 и 2009 годах, также он завоевал бронзу чемпионата мира 2007 года. На его счету участие в зимних Олимпийских играх 2010 и 2014 годов. Помимо двух Кубков Гагарина с "Локомотивом", Радулов завоевал этот трофей в сезоне-2010/11 в составе уфимского "Салавата Юлаева".