Радулов, Шарипзянов и Окулов вошли в символическую сборную КХЛ

БАРВИХА (Московская область), 28 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Александр Радулов, Дамир Шарипзянов и Константин Окулов вошли в символическую сборную чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2025/26.
Полностью символическая сборная выглядит следующим образом: Даниил Исаев ("Локомотив"), Шарипзянов ("Авангард"), Митчелл Миллер ("Ак Барс"), Окулов ("Авангард"), Сэм Энэс ("Динамо", Минск) и Радулов ("Локомотив").
Лучшей тройкой признано звено минского "Динамо" в составе Энэса, Виталия Пинчука и Алекса Лиможа, забросившее 68 шайб.
Приз имени Сергея Гимаева за верность хоккею получил Сергей Широков из новосибирской "Сибири". Приз имени Валентина Сыча лучшему руководителю клуба достался президенту "Локомотива" Юрию Яковлеву. Призом имени Андрея Старовойтова "Золотой свисток" был награжден арбитр Виктор Бирин. Приз имени Михаила Галиновского "Золотой свисток линейного судьи" получил Никита Новиков.
