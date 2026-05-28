Рейтинг@Mail.ru
Радулов, Шарипзянов и Окулов вошли в символическую сборную КХЛ - РИА Новости Спорт, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
22:09 28.05.2026
Радулов, Шарипзянов и Окулов вошли в символическую сборную КХЛ

Радулов, Шарипзянов и Окулов вошли в символическую сборную КХЛ по итогам сезона

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАлександр Радулов
Александр Радулов - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Александр Радулов. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Радулов, Дамир Шарипзянов и Константин Окулов вошли в символическую сборную чемпионата КХЛ сезона-2025/26.
  • Лучшей тройкой признано звено минского «Динамо» в составе Сэма Энэса, Виталия Пинчука и Алекса Лиможа.
  • Сергей Широков получил приз имени Сергея Гимаева за верность хоккею, а Юрий Яковлев — приз имени Валентина Сыча лучшему руководителю клуба.
БАРВИХА (Московская область), 28 мая - РИА Новости, Андрей Сенченко. Александр Радулов, Дамир Шарипзянов и Константин Окулов вошли в символическую сборную чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2025/26.
Полностью символическая сборная выглядит следующим образом: Даниил Исаев ("Локомотив"), Шарипзянов ("Авангард"), Митчелл Миллер ("Ак Барс"), Окулов ("Авангард"), Сэм Энэс ("Динамо", Минск) и Радулов ("Локомотив").
Лучшей тройкой признано звено минского "Динамо" в составе Энэса, Виталия Пинчука и Алекса Лиможа, забросившее 68 шайб.
Приз имени Сергея Гимаева за верность хоккею получил Сергей Широков из новосибирской "Сибири". Приз имени Валентина Сыча лучшему руководителю клуба достался президенту "Локомотива" Юрию Яковлеву. Призом имени Андрея Старовойтова "Золотой свисток" был награжден арбитр Виктор Бирин. Приз имени Михаила Галиновского "Золотой свисток линейного судьи" получил Никита Новиков.
Александр Жаровский - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Жаровского признали лучшим новичком сезона КХЛ
Вчера, 21:38
 
ХоккейСпортЮрий ЯковлевДамир ШарипзяновКонстантин ОкуловАвангардКХЛ 2025-2026ХК Динамо (Москва)Локомотив (Ярославль)Александр Радулов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    29.05 12:00
    Н. Боржеш
    А. Рублев
  • Теннис
    29.05 14:30
    М. Андреева
    М. Боузкова
  • Теннис
    29.05 15:30
    К. Хачанов
    Й. д. Йонг
  • Теннис
    29.05 16:30
    Ж. Фонсека
    Н. Джокович
  • Теннис
    29.05 17:00
    К. Рууд
    Т. Пол
  • Теннис
    29.05 21:15
    К. Гали
    А. Зверев
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала