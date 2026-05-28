Путин посетил в Астане выставку, посвященную цифровым технологиям в ЕАЭС
20:23 28.05.2026 (обновлено: 20:33 28.05.2026)
Путин посетил в Астане выставку, посвященную цифровым технологиям в ЕАЭС

  • Владимир Путин вместе с главами делегаций стран ЕАЭС посетил в Астане выставку, посвященную проектам государств объединения в области цифровых технологий.
  • Выставка "Развитие искусственного интеллекта в ЕАЭС" организована в Центре искусственного интеллекта и проходит в рамках V Евразийского экономического форума.
  • На выставке представлены возможности Интегрированной информационной системы (ИИС) Евразийского экономического союза и пилотные проекты в сфере искусственного интеллекта.
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин вместе с главами делегаций стран ЕАЭС посетил в Астане выставку, посвященную проектам государств объединения в области цифровых технологий.
Путин находится в Казахстане с государственным визитом с 27 по 29 мая. В четверг российский лидер провел переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым и выступил на пленарном заседании Евразийского экономического форума.
Выставка "Развитие искусственного интеллекта в ЕАЭС" организована в Центре искусственного интеллекта, который был открыт в Астане в 2025 году. Она проходит в рамках V Евразийского экономического форума, на пленарном заседании которого выступили главы делегаций. На площадке продемонстрированы реальные цифровые инструменты, помогающие развитию евразийской экономической интеграции.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев дал пояснения при осмотре стенда России на выставке. Глава ведомства представил видеоролик о результатах внедрения искусственного интеллекта в РФ.
"Наша задача была показать те конкретные сферы и масштабы, где уже искусственный интеллект работает в нашей стране", - добавил Шадаев.
На экспозиции Евразийской экономической комиссии представлены возможности Интегрированной информационной системы (ИИС) Евразийского экономического союза. Эта система сегодня выступает технологической основой всей цифровой интеграции в рамках ЕАЭС, через нее организован трансграничный обмен значимыми данными посредством защищенных каналов.
Посетители выставки смогут ознакомиться с тем, как функционирует цифровая инфраструктура, связывающие уполномоченные органы всех пяти государств Союза.
Второй блок выставки посвящен пилотным проектам в сфере искусственного интеллекта. Евразийская экономическая комиссия представляет результаты еще не внедренных, но уже запущенных экспериментальных инициатив. Это позволяет оценить потенциал проекта в сфере ИИ до его возможного масштабирования.
ТехнологииАстанаРоссияКазахстанВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевЕвразийский экономический союзЕвразийская экономическая комиссияВизит Путина в Казахстан — 2026
 
 
