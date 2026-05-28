Путин рассказал о российском опыте использования ИИ в работе скорой помощи - РИА Новости, 28.05.2026
18:58 28.05.2026
Путин рассказал о российском опыте использования ИИ в работе скорой помощи

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
  • Владимир Путин в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме рассказал о российском опыте использования ИИ в работе скорой помощи.
  • Скорая приезжает, пациент пока едет, на него полностью формируется все его досье, сообщил президент.
  • По его словам, внедрение таких технологий в корне меняет систему здравоохранения.
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме рассказал лидерам ЕАЭС о российском опыте использования ИИ в работе скорой помощи.
Путин находится в Казахстане с государственным визитом с 27 по 29 мая. В четверг российский лидер провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. После переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и завершения программы госвизита Путин приехал на Евразийский экономический форум.
Москве, например, внедряются активно эти (ИИ - ред.) инструменты в области здравоохранения - скорая помощь приезжает, пациент оказывается в карете скорой помощи, и, пока едет, на него полностью формируется все его досье… где он, и когда по поводу чего лечился, какие инструменты в его лечении применялись, какие действовали эффективно, какие нет", - рассказал Путин в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме.
"В больницу человек приезжает - о нем уже практически все известно, и решение практически подготовлено к дальнейшим действиям соответствующих специалистов. Это в корне меняет само здравоохранение в данном случае", - добавил президент РФ.
