Путин рассказал о российском опыте использования ИИ в работе скорой помощи

АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме рассказал лидерам ЕАЭС о российском опыте использования ИИ в работе скорой помощи.
Путин находится в Казахстане с государственным визитом с 27 по 29 мая. В четверг российский лидер провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. После переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и завершения программы госвизита Путин приехал на Евразийский экономический форум.
"В Москве, например, внедряются активно эти (ИИ - ред.) инструменты в области здравоохранения - скорая помощь приезжает, пациент оказывается в карете скорой помощи, и, пока едет, на него полностью формируется все его досье… где он, и когда по поводу чего лечился, какие инструменты в его лечении применялись, какие действовали эффективно, какие нет", - рассказал Путин в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме.
"В больницу человек приезжает - о нем уже практически все известно, и решение практически подготовлено к дальнейшим действиям соответствующих специалистов. Это в корне меняет само здравоохранение в данном случае", - добавил президент РФ.