Путин назвал Евразийский экономический форум полезным и содержательным

АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал полезным и содержательным Евразийский экономический форум в Астане.
Путин находится в Казахстане с государственным визитом с 27 по 29 мая. В четверг российский лидер провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. После переговоров и завершения программы госвизита Путин приехал на Евразийский экономический форум.
"Дамы и господа, прежде чем высказаться на предложенную тему, хотел бы поприветствовать участников пленарного заседания очередного Евразийского экономического форума. И, конечно, поблагодарить Касым-Жомарта Кемелевича за вот такую форму нашей сегодняшней работы, за организацию этого полезного и содержательного мероприятия и полезной и содержательной дискуссии", - сказал Путин в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме.
По словам российского лидера, форум позволяет представителям государственной власти, бизнеса и общественности сообща вырабатывать новые магистральные инициативы по развитию и углублению интеграций, которые приносят реальную выгоду каждому из государств - участников Евразийского союза, содействуют экономическому росту и повышению благосостояния населения.