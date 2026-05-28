Путин призвал быть готовыми к грядущим переменам из-за развития ИИ

АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Нужно быть готовыми к грядущим переменам из-за развития искусственного интеллекта (ИИ), а еще лучше использовать их как драйвер экономического роста, заявил президент России Владимир Путин.
Путин находится в Казахстане с государственным визитом с 27 по 29 мая. В четверг российский лидер провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. После переговоров с Токаевым и завершения программы госвизита Путин приехал на Евразийский экономический форум.
"К грядущим переменам (развитие ИИ - ред.) нужно быть готовыми, а еще лучше использовать их как драйвер ускоренного экономического роста", - сказал Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума.