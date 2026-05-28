Путин назвал сценарий, при котором ИИ заменит некоторые профессии, реальным

АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Сценарий, когда миллионы людей в мире будут вынуждены сменить профессию из-за искусственного интеллекта (ИИ), реален, заявил президент России Владимир Путин.
Путин находится в Казахстане с государственным визитом с 27 по 29 мая. В четверг российский лидер провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. После завершения программы госвизита Путин приехал на Евразийский экономический форум.
"Перестраивается рынок труда. Вполне реален сценарий, когда миллионы людей лишаются работы или будут вынуждены поменять род деятельности. Могут исчезнуть целые профессии из-за того, что на смену человеку придет компьютерный разум", - сказал Путин.