У России есть интеллектуальный потенциал для развития ИИ, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что Россия обладает интеллектуальным потенциалом для развития искусственного интеллекта.
- Президент сделал это заявление на пленарном заседании Евразийского экономического форума, который прошел в период его государственного визита в Казахстан с 27 по 29 мая.
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Россия обладает интеллектуальным потенциалом для развития искусственного интеллекта, академическая наука готова к решению таких задач, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин находится в Казахстане с государственным визитом с 27 по 29 мая. В четверг российский лидер провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. После переговоров и завершения программы госвизита Путин приехал на Евразийский экономический форум.
«
"Располагаем интеллектуальным потенциалом (для развития ИИ - ред.), и в области образования этот процесс развивается активно, и академическая наука наша готова к решению задач подобного рода и такого уровня, то есть Россия располагает соответствующими необходимыми для решения этих задач кадрами", - сказал Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума.