Технологии политической жизни претерпевают изменения, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин заявил на Евразийском экономическом форуме о изменениях в технологиях политической жизни и передачи информации.
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Технологии политической жизни и передачи информации претерпевают изменения, заявил президент России Владимир Путин.
Путин находится в Казахстане с государственным визитом с 27 по 29 мая. В четверг российский лидер провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. После переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и завершения программы госвизита Путин приехал на Евразийский экономический форум.
"Меняются технологии политической жизни, передачи информации, формируется принципиально новый уклад промышленности, преобразовываются образование, здравоохранение, в целом меняется социальная сфера", - сказал глава государства в ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума.