Путин рассказал о создании суверенных платформ в сфере ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что Россия — одна из немногих стран, создающих суверенные платформы в сфере ИИ.
- Заявление было сделано на Евразийском экономическом форуме после госвизита в Казахстан.
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Россия - одна из немногих стран, которая создает суверенные платформы в сфере ИИ, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин находится в Казахстане с государственным визитом с 27 по 29 мая. В четверг российский лидер провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. После переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и завершения программы госвизита Путин приехал на Евразийский экономический форум.
"Российская Федерация - одна, может быть, из немногих стран, которая в состоянии создавать и создаёт свои суверенные платформы развития искусственного интеллекта", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума.