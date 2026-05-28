Рейтинг@Mail.ru
Путин рассказал о создании суверенных платформ в сфере ИИ - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:31 28.05.2026 (обновлено: 18:37 28.05.2026)
Путин рассказал о создании суверенных платформ в сфере ИИ

Путин: Россия создает суверенные платформы в сфере ИИ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что Россия — одна из немногих стран, создающих суверенные платформы в сфере ИИ.
  • Заявление было сделано на Евразийском экономическом форуме после госвизита в Казахстан.
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Россия - одна из немногих стран, которая создает суверенные платформы в сфере ИИ, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин находится в Казахстане с государственным визитом с 27 по 29 мая. В четверг российский лидер провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. После переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и завершения программы госвизита Путин приехал на Евразийский экономический форум.
"Российская Федерация - одна, может быть, из немногих стран, которая в состоянии создавать и создаёт свои суверенные платформы развития искусственного интеллекта", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума.
Президент России Владимир Путин во Дворце Независимости в Астане - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Путин назвал сценарий, при котором ИИ заменит некоторые профессии, реальным
Вчера, 18:34
 
РоссияТехнологииКазахстанВладимир ПутинКасым-Жомарт Токаев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала