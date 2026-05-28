Путин рассказал о создании суверенных платформ в сфере ИИ

АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Россия - одна из немногих стран, которая создает суверенные платформы в сфере ИИ, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Российская Федерация - одна, может быть, из немногих стран, которая в состоянии создавать и создаёт свои суверенные платформы развития искусственного интеллекта", - сказал Путин в ходе пленарного заседания Евразийского экономического форума.