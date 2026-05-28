В ЕАЭС уже многое делается в развитии ИИ, заявил Путин

АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. В ЕАЭС уже многое делается в развитии искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин находится в Казахстане с государственным визитом с 27 по 29 мая. В четверг российский лидер провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. После переговоров с Токаевым и завершения программы госвизита Путин приехал на Евразийский экономический форум.
"В этот раз в фокусе нашего внимания находятся высокие технологии, цифровизация и искусственный интеллект. Многое на данных направлениях в ЕАЭС уже делается", - сказал Путин в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме.
Например, в рамках объединения уже применяются общие стандарты обмена данными о торговых операциях, унифицированы правила цифровой коммерции, используются электронные навигационные пломбы, действует интегрированная информационная система рынка труда, уточнил он.