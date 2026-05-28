Рейтинг@Mail.ru
В ЕАЭС уже многое делается в развитии ИИ, заявил Путин - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:31 28.05.2026 (обновлено: 19:16 28.05.2026)
В ЕАЭС уже многое делается в развитии ИИ, заявил Путин

Путин заявил, что в ЕАЭС многое делается в развитии искусственного интеллекта

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что в ЕАЭС уже многое делается в развитии искусственного интеллекта.
  • Заявление было сделано на Евразийском экономическом форуме, который проходил в период госвизита Путина в Казахстан с 27 по 29 мая.
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. В ЕАЭС уже многое делается в развитии искусственного интеллекта, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин находится в Казахстане с государственным визитом с 27 по 29 мая. В четверг российский лидер провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. После переговоров с Токаевым и завершения программы госвизита Путин приехал на Евразийский экономический форум.
«
"В этот раз в фокусе нашего внимания находятся высокие технологии, цифровизация и искусственный интеллект. Многое на данных направлениях в ЕАЭС уже делается", - сказал Путин в ходе выступления на Евразийском экономическом форуме.
Например, в рамках объединения уже применяются общие стандарты обмена данными о торговых операциях, унифицированы правила цифровой коммерции, используются электронные навигационные пломбы, действует интегрированная информационная система рынка труда, уточнил он.
Выступление Путина на пленарном заседании Евразийского экономического форума - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Путин рассказал о конкурентных преимуществах России в развитии ИИ
Вчера, 18:30
 
ЭкономикаЕвразийский экономический союзКазахстанВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала