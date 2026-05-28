Путин поздравил гимнаста Немова с юбилеем

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил гимнаста Алексея Немова с 50-летием, отметив его активную гражданскую позицию и благотворительную работу.
"Примите поздравления с 50-летним юбилеем... Вас ценят как яркого, деятельного, увлеченного человека с активной гражданской позицией, который ведет востребованную общественную, просветительскую, благотворительную работу", - говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.
"Желаю вам крепкого здоровья и всего наилучшего", - заключил президент.
29 марта 2025, 16:41