Путин поздравил гимнаста Немова с юбилеем - РИА Новости Спорт, 28.05.2026
16:32 28.05.2026
Путин поздравил гимнаста Немова с юбилеем

Алексей Немов. Архивное фото
  • Владимир Путин поздравил гимнаста Алексея Немова с 50-летием.
  • Президент России отметил его активную гражданскую позицию и благотворительную работу, а также вклад в развитие гимнастики.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил гимнаста Алексея Немова с 50-летием, отметив его активную гражданскую позицию и благотворительную работу.
«

"Примите поздравления с 50-летним юбилеем... Вас ценят как яркого, деятельного, увлеченного человека с активной гражданской позицией, который ведет востребованную общественную, просветительскую, благотворительную работу", - говорится в тексте телеграммы, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства добавил, что Немов поддерживает молодые таланты, продвигает ценности здорового образа жизни. Кроме того, Путин указал на большой личный вклад спортсмена в развитие отечественной и мировой гимнастики.
"Желаю вам крепкого здоровья и всего наилучшего", - заключил президент.
СпортРоссияВладимир ПутинАлексей Немов
 
