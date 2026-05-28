Небо Астаны в цветах триколора: как проходит визит Путина в Казахстан

27 мая президент России Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Казахстан. На следующий день глава государства приехал во Дворец независимости в Астане, где встретился с Токаевым.
Во время официальной церемонии встречи самолеты казахстанских ВВС окрасили небо над Астаной в цвета флага России.
Это второй визит Путина в Казахстан за время его президентства. В рамках двусторонних переговоров стороны обсудят вопросы дальнейшего сотрудничества в политической, торгово-экономической и других сферах.