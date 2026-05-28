Путин и Токаев посадили дерево на Аллее вечной дружбы России и Казахстана

АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев посадили дерево на Аллее вечной дружбы России и Казахстана в Астане, передает корреспондент РИА Новости.
Президенты вместе засыпали землей корни дуба, который символизирует дружбу народов России и Казахстана, и полили саженец водой из леек.
"Благое дело сделали", - сказал Токаев во время церемонии.
Решение о создании Аллеи было принято в ноябре 2024 года в ходе государственного визита Путина в Казахстан. Она была открыта в мае 2025 года, в торжественной церемонии принимала участие министр культуры РФ Ольга Любимова.