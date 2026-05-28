13:53 28.05.2026
Путин и Токаев назвали многоязычие преимуществом, отражающим обогащение культур

© Фото : Пресс-служба президента РоссииПрезидент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи во Дворце Независимости в Астане
  • Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев назвали многоязычие преимуществом, отражающим взаимное обогащение культур.
  • Они также констатировали расширение преподавания казахского языка в России.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президенты России и Казахстана, Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев, в совместном заявлении назвали многоязычие преимуществом, отражающим взаимное обогащение культур.
Совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана опубликовано на сайте Кремля.
"Многоязычие является важным преимуществом и отражает исторически сложившееся взаимное обогащение культур. Оно расширяет возможности общения, образования, профессиональной самореализации и гуманитарного взаимодействия", - говорится в заявлении.
Путин и Токаев констатировали расширение преподавания казахского языка в России, что создает дополнительные благоприятные условия для казахской диаспоры.
"В современную цифровую эпоху значение языка не уменьшается, а возрастает. Поддержка языкового многообразия, цифровизация языкового наследия, уважение к национальным языкам и готовность к изучению других языков должны не противопоставляться, а взаимно дополнять друг друга", - подчеркивается в заявлении.
Президент РФ Владимир Путин в четверг провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. После переговоров лидеры подписали совместное заявление об основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана и сделали заявления для СМИ.
