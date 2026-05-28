Путин и Токаев заявили о важности исторического опыта России и Казахстана - РИА Новости, 28.05.2026
13:50 28.05.2026
Путин и Токаев заявили о важности исторического опыта России и Казахстана

© Фото : Пресс-служба президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи во Дворце Независимости в Астане
  • Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана.
  • В заявлении отмечается уникальный путь формирования национальной государственности двух государств и тесная взаимосвязь их историй.
  • Лидеры подчеркнули, что общий исторический опыт стал основой взаимного уважения и воплотился в величайших достижениях, таких как первый полет человека в космос с космодрома «Байконур».
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Исторический опыт России и Казахстана стал важной основой взаимного уважения и добрососедства двух государств и воплотился в величайших достижениях, сообщается в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Путин и Токаев по итогам переговоров в Астане подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана. Лидеры в документе отметили уникальный путь формирования национальной государственности двух государств.
"История двух стран складывалась в тесной взаимосвязи. Наши народы вместе проходили различные этапы, преодолевая тяжелые испытания, добивались значимых свершений. Этот исторический опыт стал важной основой взаимного уважения и добрососедства, воплотился в величайших достижениях, таких как первый полет человека в космос, который совершил Юрий Гагарин с космодрома "Байконур" ровно 65 лет назад", - сообщается в заявлении.
В миреРоссияКазахстанАстанаВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевЮрий Гагарин (космонавт)Визит Путина в Казахстан — 2026
 
 
