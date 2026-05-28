Путин и Токаев заявили о важности исторического опыта России и Казахстана

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Исторический опыт России и Казахстана стал важной основой взаимного уважения и добрососедства двух государств и воплотился в величайших достижениях, сообщается в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Путин и Токаев по итогам переговоров в Астане подписали совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана. Лидеры в документе отметили уникальный путь формирования национальной государственности двух государств.
"История двух стран складывалась в тесной взаимосвязи. Наши народы вместе проходили различные этапы, преодолевая тяжелые испытания, добивались значимых свершений. Этот исторический опыт стал важной основой взаимного уважения и добрососедства, воплотился в величайших достижениях, таких как первый полет человека в космос, который совершил Юрий Гагарин с космодрома "Байконур" ровно 65 лет назад", - сообщается в заявлении.
