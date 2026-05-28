Кортеж Путина с воздуха сопровождает вертолет

АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Кортеж президента России Владимира Путина в Астане с воздуха сопровождает вертолет, передает корреспондент РИА Новости.
Путин находится в Казахстане с государственным визитом с 27 по 29 мая. Главу государства в Астане сопровождает делегация из более чем 30 человек, в том числе вице-премьер Алексей Оверчук и девять федеральных министров. Президент также примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета в Астане.
Кортеж главы государства с воздуха сопровождает вертолет, на улицах Астаны усилены меры безопасности: по всему маршруту стоят сотрудники и специальный транспорт.
Безопасность у Дворца Независимости в Астане обеспечивали патрульные автомобили Tesla Cybertruck из подразделения Службы государственной охраны Казахстана.