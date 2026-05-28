Путин и Токаев призвали чтить память о борьбе против нацизма

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев сделали совместное заявление.
- В заявлении Путин и Токаев призвали международное сообщество беречь историческую правду и чтить память о борьбе против нацизма.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев в совместном заявлении призвали международное сообщество беречь историческую правду и чтить память о борьбе против нацизма.
Совместное заявление Путина и Токаева о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана опубликовано на сайте Кремля.
"Призываем международное сообщество беречь историческую правду, чтить память о совместной борьбе против нацизма, фашизма и милитаризма в годы Второй мировой войны", - говорится в документе.