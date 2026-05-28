Путин и Токаев заявили о важности ответственного отношения к истории

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Значение ответственного отношения к исторической памяти и ее объективного осмысления возрастает, отметили президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Совместное заявление лидеров о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана опубликовано на сайте Кремля.
"Первая основа – общность истории и ответственное отношение к ее объективному осмыслению в духе дружбы и добрососедства. В современную эпоху возрастает значение ответственного отношения к исторической памяти, ее объективного осмысления и использования во благо укрепления дружбы и добрососедства между народами России и Казахстана", - говорится в заявлении.