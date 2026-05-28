Путин и Токаев заявили об особой значимости победы в ВОВ для обеих стран

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Победа в Великой Отечественной войне занимает особое место в общей памяти России и Казахстана, следует из совместного заявления лидеров двух стран.

"Особое место в общей памяти занимает Победа в Великой Отечественной войне. Наши народы плечом к плечу сражались против нацизма, проявляли мужество на фронте, самоотверженно трудились в тылу, отстаивали право на жизнь, свободу и человеческое достоинство", - говорится в документе.