Путин и Токаев заявили об особой значимости победы в ВОВ для обеих стран

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Победа в Великой Отечественной войне занимает особое место в общей памяти России и Казахстана, отмечается в совместном заявлении лидеров двух стран.
- В заявлении подчеркивается, что народы России и Казахстана плечом к плечу сражались против нацизма.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Победа в Великой Отечественной войне занимает особое место в общей памяти России и Казахстана, следует из совместного заявления лидеров двух стран.
Совместное заявление президента России Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана опубликовано на сайте Кремля.
"Особое место в общей памяти занимает Победа в Великой Отечественной войне. Наши народы плечом к плечу сражались против нацизма, проявляли мужество на фронте, самоотверженно трудились в тылу, отстаивали право на жизнь, свободу и человеческое достоинство", - говорится в документе.