Позиции России и Казахстана очень близки, заявил Путин

АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Позиции России и Казахстана по большинству международных вопросов очень близки или практически совпадают, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент РФ в четверг провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. После переговоров лидеры подписали совместное заявление об основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана и сделали заявления для СМИ.
"При рассмотрении ключевых международных вопросов подтверждено, что по большинству из них позиции России и Казахстана очень близки или практически совпадают", - сказал Путин по итогам переговоров.