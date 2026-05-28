Путин отметил внимание Токаева к поиску талантливой молодежи

АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил внимание президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к поиску и подготовке талантливой молодежи.
"Мы с вами уже обсуждали неоднократно, этот процесс благодаря вашим усилиям и вашему вниманию начался. Имею ввиду работу с талантами, поиск талантливых детей и их подготовку как в России, так и в Казахстане. Это сотрудничество по линии "Сириуса". Вас это заинтересовало, вы это поддерживаете, очень интересное и перспективное направление нашего взаимодействия", - сказал Путин в ходе переговоров с Токаевым.
Путин находится в Казахстане с государственным визитом. В четверг российский лидер принимает участие в российско-казахстанских переговорах.