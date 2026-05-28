Рейтинг@Mail.ru
Путин отметил внимание Токаева к поиску талантливой молодежи - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:09 28.05.2026
Путин отметил внимание Токаева к поиску талантливой молодежи

Путин отметил внимание Токаева к поиску и подготовке талантливой молодежи

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время российско-казахстанских переговоров во Дворце Независимости в Астане
Президент РФ Владимир Путин во время российско-казахстанских переговоров во Дворце Независимости в Астане - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин во время российско-казахстанских переговоров во Дворце Независимости в Астане
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин отметил внимание президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к поиску и подготовке талантливой молодежи.
  • Обсуждалось сотрудничество в рамках проекта "Сириус" между Россией и Казахстаном по работе с талантливыми детьми.
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил внимание президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к поиску и подготовке талантливой молодежи.
"Мы с вами уже обсуждали неоднократно, этот процесс благодаря вашим усилиям и вашему вниманию начался. Имею ввиду работу с талантами, поиск талантливых детей и их подготовку как в России, так и в Казахстане. Это сотрудничество по линии "Сириуса". Вас это заинтересовало, вы это поддерживаете, очень интересное и перспективное направление нашего взаимодействия", - сказал Путин в ходе переговоров с Токаевым.
Путин находится в Казахстане с государственным визитом. В четверг российский лидер принимает участие в российско-казахстанских переговорах.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи во Дворце Независимости в Астане - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Путин поблагодарил Токаева за радушный прием в Казахстане
Вчера, 13:00
 
В миреКазахстанРоссияВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевВизит Путина в Казахстан — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала