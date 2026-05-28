Путин отметил запуск беспилотной транспортной ветки с Казахстаном

АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил запуск линии беспилотного автомобильного грузового сообщения между Россией и Казахстаном.
Путин в четверг провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. После переговоров лидеры подписали совместное заявление об основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана и сделали заявления для СМИ.
Запуск беспилотного грузового автомаршрута "Астана – Москва"
"Россия и Казахстан сообща занимаются развитием ключевых евразийских транспортно-логистических коридоров. Повышают пропускную способность пограничных переходов. Расширяются встречные перевозки на железнодорожном, водном и воздушном транспорте. Запущен инновационный проект: линия беспилотного автомобильного грузового сообщения. Мы это сейчас хорошо видели на видеопрезентации", - сказал Путин по итогам российско-казахстанских переговоров.
