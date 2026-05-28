Путин отметил запуск беспилотной транспортной ветки с Казахстаном

"Россия и Казахстан сообща занимаются развитием ключевых евразийских транспортно-логистических коридоров. Повышают пропускную способность пограничных переходов. Расширяются встречные перевозки на железнодорожном, водном и воздушном транспорте. Запущен инновационный проект: линия беспилотного автомобильного грузового сообщения. Мы это сейчас хорошо видели на видеопрезентации", - сказал Путин по итогам российско-казахстанских переговоров.