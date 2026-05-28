Путин рассказал о работе по углублению партнерства с Казахстаном

АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Многое было сделано для дополнительных шагов по углублению и расширению стратегического партнерства России и Казахстана во время государственного визита президента страны Касым-Жомарта Токаева в РФ в прошлом году, заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер поблагодарил главу Казахстана за приглашение в Астану и отметил, что Россия имела удовольствие принимать его с госвизитом в прошлом году.
“Тогда многое было сделано для того, чтобы предпринять дополнительные шаги по углублению, расширению нашего стратегического партнерства”, - сказал Путин во время переговоров с Токаевым.
“Уверен, что наша работа и в эти дни, сегодня и завтра, тоже будет весьма продуктивной”, - добавил Путин.
Российский лидер в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. Путина в Астане сопровождает делегация из более чем 30 человек, в том числе вице-премьер Алексей Оверчук, а также девять федеральных министров.