Путин рассказал о работе по углублению партнерства с Казахстаном
13:04 28.05.2026
Путин рассказал о работе по углублению партнерства с Казахстаном

© Фото : Пресс-служба президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи во Дворце Независимости в Астане
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Многое было сделано для дополнительных шагов по углублению и расширению стратегического партнерства России и Казахстана во время государственного визита президента страны Касым-Жомарта Токаева в РФ в прошлом году, заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер поблагодарил главу Казахстана за приглашение в Астану и отметил, что Россия имела удовольствие принимать его с госвизитом в прошлом году.
“Тогда многое было сделано для того, чтобы предпринять дополнительные шаги по углублению, расширению нашего стратегического партнерства”, - сказал Путин во время переговоров с Токаевым.
Он отметил, что сотрудничество Москвы и Астаны основано на прочных традициях дружбы и взаимного уважения на протяжении столетий сосуществования народов двух стран, в том числе в составе единого государства.
“Уверен, что наша работа и в эти дни, сегодня и завтра, тоже будет весьма продуктивной”, - добавил Путин.
Российский лидер в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом. Путина в Астане сопровождает делегация из более чем 30 человек, в том числе вице-премьер Алексей Оверчук, а также девять федеральных министров.
