Путин поблагодарил Токаева за радушный прием в Казахстане

АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поблагодарил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за теплый и радушный прием, оказанный всей российской делегации.
"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, дамы и господа, дорогие друзья, прежде всего еще раз хочу поблагодарить президента Казахстана за приглашение посетить вашу страну с государственным визитом и за очень теплый, радушный прием, оказанный всей российской делегации", - сказал Путин.
Путин в четверг провел переговоры с президентом Казахстана. После переговоров лидеры подписали совместное заявление об основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана и сделали заявления для СМИ.