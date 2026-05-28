12:55 28.05.2026
Путин рассказал о выгоде поставок газа на север Казахстана "Газпромом"

© РИА Новости / POOL | Президент РФ Владимир Путин во время российско-казахстанских переговоров во Дворце Независимости в Астане
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал на выгоду поставок газа на север Казахстана напрямую "Газпромом", отметив, что не нужно прокладывать дополнительные энергомаршруты.
"Газпром" бесперебойно поставляет газ потребителям в северных регионах Казахстана, так сложилось еще со времен Советского Союза - из России в Казахстан поставлялся и поставляется значительный объем энергоресурсов в этот регион. Так выгоднее для Казахстана, имею в виду, что не нужно прокладывать дополнительные энергомаршруты", - сказал Путин по итогам российско-казахстанских переговоров.
ЭкономикаКазахстанРоссияВладимир ПутинГазпром
 
 
