Путин рассказал о выгоде поставок газа на север Казахстана "Газпромом"

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин указал на выгоду поставок газа на север Казахстана напрямую "Газпромом", отметив, что не нужно прокладывать дополнительные энергомаршруты.
"Газпром" бесперебойно поставляет газ потребителям в северных регионах Казахстана, так сложилось еще со времен Советского Союза - из России в Казахстан поставлялся и поставляется значительный объем энергоресурсов в этот регион. Так выгоднее для Казахстана, имею в виду, что не нужно прокладывать дополнительные энергомаршруты", - сказал Путин по итогам российско-казахстанских переговоров.