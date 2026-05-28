Путин уверен, что его визит послужит развитию отношений России и Казахстана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что его визит в Казахстан послужит развитию отношений на благо Москвы и Астаны.
АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что его визит в Казахстан послужит развитию отношений на благо Москвы и Астаны.
"Хотел бы еще раз искренне поблагодарить Касым-Жомарта Кемелевича (Токаева - ред.), всех казахстанских друзей, за гостеприимство, за организацию нашей работы. Уверен, что нынешний визит и переговоры послужат дальнейшему укреплению многоплановых российско-казахстанских отношений на благо наших стран и народов", - сказал Путин.
Путин в четверг провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. После переговоров лидеры подписали совместное заявление об основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана и сделали заявления для СМИ.