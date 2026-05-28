Путин анонсировал ряд важных решений на саммите ЕАЭС в Казахстане

МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин анонсировал ряд важных решений, которые будут приняты на саммите ЕАЭС в Казахстане.

"Завтра на саммите объединения будет принят целый ряд важных решений, нацеленных на углубление нашего интеграционного сотрудничества", - сказал глава государства по итогам российско-казахстанских переговоров.