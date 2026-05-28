Путин анонсировал ряд важных решений на саммите ЕАЭС в Казахстане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Владимир Путин анонсировал ряд важных решений, которые будут приняты на саммите ЕАЭС в Казахстане.
- Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписали совместное заявление об основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана.
- Путин находится в Казахстане с государственным визитом с 27 по 29 мая и примет участие в заседании Высшего евразийского экономического совета в Астане.
МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин анонсировал ряд важных решений, которые будут приняты на саммите ЕАЭС в Казахстане.
Путин в четверг провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. После переговоров лидеры подписали совместное заявление об основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана и сделали заявления для СМИ.
"Завтра на саммите объединения будет принят целый ряд важных решений, нацеленных на углубление нашего интеграционного сотрудничества", - сказал глава государства по итогам российско-казахстанских переговоров.
Путин находится в Казахстане с государственным визитом с 27 по 29 мая. Главу государства в Астане сопровождает делегация из более чем 30 человек, в том числе вице-премьер Алексей Оверчук и девять федеральных министров. Президент также примет участие в мероприятиях в рамках заседания Высшего евразийского экономического совета в Астане.