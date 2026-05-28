Путин рассказал о плане по использованию реки Иртыш с Казахстаном

АСТАНА, 28 мая - РИА Новости. Разработка плана по совместному использованию Россией и Казахстаном реки Иртыш находится на финальной стадии, заявил президент России Владимир Путин.
"На финальной стадии разработка мастер-плана совместного водохозяйственного использования реки Иртыш", - сказал Путин.
Путин в четверг провел переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым. После переговоров лидеры подписали совместное заявление об основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана и сделали заявления для СМИ.